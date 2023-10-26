Conference League
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3 - 1
ن م
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Albert Groenbaek 29'Faris Moumbagna 58'Ulrik Saltnes 87'
Brede Mathias Moe 90' + 1' (هدف عكسي)
(ش١ 1-0) (ن م 3-1)

بودو / جليمت v بيشكتاشالنتائج والإحصائيات,