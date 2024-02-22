Conference League
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1 - 2مجم 3 - 4
ن م
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Patrick Berg 83'
ستيفن برغيوس 34'Kenneth Taylor 114'
(ش١ 0-1) (ن م 1-1) (و إ 1-2)

بودو / جليمت v أياكسالنتائج والإحصائيات,