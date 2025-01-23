الدوري الأوروبي
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3 - 1
انتهت
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كاسبر هوغ 39', 65' (ضربة جزاء)هاكون إيفين 62'
دور بيريتز 12'
(½ 1-1) (انتهت 3-1)

بودو / جليمت ضد Maccabi Tel Avivالنتائج والإحصائيات,