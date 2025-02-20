الدوري الأوروبي
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5 - 2المجموع 6 - 4
انتهت
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كاسبر هوغ 56' (ضربة جزاء)ميس هيلغيرز 90' + 2' (هدف عكسي)برايس ويمبانجومو 90' + 4'سوندري فيت 111'ارنو فيرشورين 114' (هدف عكسي)
فريديريك سوفولد 26' (هدف عكسي)سيم ستيجن 90' + 6'
(½ 0-1) (انتهت 3-2) (انتهت 5-2)

بودو / جليمت ضد تفينتيالنتائج والإحصائيات,