الدوري الأوروبي
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2 - 1
ن م
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P. Zinckernagel 37'O. Bjoertuft 43'
G. Fernandes 21'
(ش١ 2-1) (ن م 2-1)

بودو / جليمت v بيشكتاشالنتائج والإحصائيات,