الدوري الألماني الدرجة الأولى
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0 - 4
انتهت
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جيف شابوت 8'إرميدين ديميروفيتش 11', 48', 85'
(½ 0-2) (انتهت 0-4)

بوخوم ضد شتوتجارتالنتائج والإحصائيات,