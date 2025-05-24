دوري أدنوك
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2 - 2
انتهت
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فواز عوانة المصعبي 55'بيرنار باباكار 68'
مهدي قائدي 25'شاهريار موغانلو 75'
(½ 0-1) (انتهت 2-2)

بني ياس ضد إتحاد كلباءالنتائج والإحصائيات,