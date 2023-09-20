دوري أبطال أوروبا
team-logo
0 - 2
ن م
team-logo
Roko Simic 15' (جزاء)Oscar Gloukh 51'
(ش١ 0-1) (ن م 0-2)

بنفيكا v سالزبورجالنتائج والإحصائيات,