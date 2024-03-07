الدوري الأوروبي
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2 - 2
ن م
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أنخيل دي ماريا 45' + 2' (جزاء)كونور غولدسون 67' (هدف عكسي)
دينيس لاورنس 7'Dujon Sterling 45' + 5'
(ش١ 1-2) (ن م 2-2)

بنفيكا v راينجرزالنتائج والإحصائيات,