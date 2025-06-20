كأس العالم للأندية
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6 - 0
انتهت
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أنخيل دي ماريا 45' + 8' (ضربة جزاء), 90' + 7' (ضربة جزاء)فانجيليس بافليديس 54'ريناتو سانشيز 63'لياندرو باريرو 76', 78'
(½ 1-0) (انتهت 6-0)

بنفيكا ضد أوكلاند سيتيالنتائج والإحصائيات,