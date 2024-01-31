دوري أبطال أوروبا
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4 - 4
ن م
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M. Alidou D'Anjou 26', 45'J. Silva 71'L. Bronze 81' (هدف عكسي)
C. Hansen 18', 54'P. Guijarro 20'L. Bronze 90' + 6'
(ش١ 2-2) (ن م 4-4)

بنفيكا للسيدات v برشلونة للسيداتالنتائج والإحصائيات,