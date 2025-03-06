الدوري الأوروبي
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1 - 2
انتهت
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رافيو دوروسينمي 53'
أليسيو رومانيولي 18'غوستاف ايساكسون 90' + 8'
(½ 0-1) (انتهت 1-2)

بلزين ضد لاتسيوالنتائج والإحصائيات,