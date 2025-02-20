الدوري الأوروبي
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3 - 0المجموع 3 - 1
انتهت
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رافيو دوروسينمي 27', 38'بافيل سولك 35'
(½ 3-0) (انتهت 3-0)

بلزين ضد فيرنسفاروشالنتائج والإحصائيات,