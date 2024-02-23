الدوري المصري الممتاز
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3 - 5
ن م
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Hossam Ashraf 10', 70'Mohamed Saber 90' + 4'
محمد إبراهيم 18' (جزاء)Sodiq Awujoola 34'Ahmed Belhadji 61'Ragab Nabil 72'Otaka Marwan 90' + 6'
(ش١ 1-2) (ن م 3-5)

بلدية المحلة v سيراميكا كليوباتراالنتائج والإحصائيات,