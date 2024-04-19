الدوري المصري الممتاز
team-logo
2 - 0
ن م
team-logo
Hossam Ashraf 53' (جزاء)Abdo Semana 74'
(ش١ 0-0) (ن م 2-0)

بلدية المحلة v المقاولون العربالنتائج والإحصائيات,