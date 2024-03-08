الدوري المصري الممتاز
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1 - 2
ن م
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Hossam Ashraf 45' + 9' (جزاء)
Ayman Moca 45' + 2' (جزاء)Reda Abdelrahman 60'
(ش١ 1-1) (ن م 1-2)

بلدية المحلة v الجونةالنتائج والإحصائيات,