كأس الاتحاد الإنجليزي
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1 - 4
ن م
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بريندون غالوي 78'
W. Gnonto 66'C. Summerville 97'G. Rutter 111'R. Hardie 117' (هدف عكسي)
(ش١ 0-0) (ن م 1-1) (و إ 1-4)

بلايموث v ليدز يونايتدالنتائج والإحصائيات,