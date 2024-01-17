كأس الاتحاد الإنجليزي
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2 - 3
ن م
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A. Morgan 61'K. Joseph 78'
A. Omobamidele 16'Danilo 46'كريس وود 110'
(ش١ 0-1) (ن م 2-2) (و إ 2-3)

بلاكبول v نوتنجهام فوريستالنتائج والإحصائيات,