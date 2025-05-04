الدوري الإنجليزي الممتاز
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4 - 3
انتهت
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لوك شاو 27' (هدف عكسي)كيفن شايد 33', 70'يوان ويسا 74'
ماسون ماونت 14'أليخاندرو جارناتشو 82'اماد ديالو 90' + 5'
(½ 2-1) (انتهت 4-3)

برينتفورد ضد مانشستر يونايتدالنتائج والإحصائيات,