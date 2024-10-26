الدوري الإنجليزي الممتاز
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4 - 3
ن م
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Y. Wissa 44', 45' + 1'B. Mbeumo 51' (جزاء), 90' + 6'
سامي سموديكس 28'G. Hirst 31'L. Delap 86'
(ش١ 2-2) (ن م 4-3)

برينتفورد v إبسويتش تاونالنتائج والإحصائيات,