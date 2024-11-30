الدوري الفرنسي
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3 - 1
ن م
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كيني لالا 12' (جزاء)M. Pereira-Lage 45' + 1'R. Del Castillo 90' + 2'
A. Ouattara 85'
(ش١ 2-0) (ن م 3-1)

بريست v ستراسبورجالنتائج والإحصائيات,