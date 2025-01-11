كأس الاتحاد الإنجليزي
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2 - 1
انتهت
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أيومو يوكوياما 1'ليندون دايكس 77'
J. Makama 90' (ضربة جزاء)
(½ 1-0) (انتهت 2-1)

برمنجهام سيتي ضد لينكولن سيتيالنتائج والإحصائيات,