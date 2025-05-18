الدوري الإسباني – لا ليجا
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2 - 3
انتهت
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لامين يامال 38'فيرمين لوبيز 45' + 5'
آيوزي بيريز 4'سانتي كوميسانيا 50'تاجون بوشانان 80'
(½ 2-1) (انتهت 2-3)

برشلونة ضد فياريالالنتائج والإحصائيات,