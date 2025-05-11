الدوري الإسباني – لا ليجا
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4 - 3
انتهت
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إيريك جارسيا 19'لامين يامال 32'رافينيا 34', 45'
كيليان مبابي 5' (ضربة جزاء), 14', 70'
(½ 4-2) (انتهت 4-3)

برشلونة ضد ريال مدريدالنتائج والإحصائيات,