الدوري الإسباني – لا ليجا
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1 - 2
ن م
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بيدري 30'
رودريجو دي بول 60'A. Soerloth 90' + 6'
(ش١ 1-0) (ن م 1-2)

برشلونة v أتلتيكو مدريدالنتائج والإحصائيات,