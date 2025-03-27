دوري أبطال أوروبا للسيدات
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6 - 1مجم 10 - 2
ن م
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S. Paralluelo 10', 20'E. Brugts 41'C. Pina 62', 77'M. Leon 90' + 1'
L. Beerensteyn 72'
(ش١ 3-0) (ن م 6-1)

برشلونة للسيدات v فولفسبورجالنتائج والإحصائيات,