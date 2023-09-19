دوري أبطال آسيا النخبة
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0 - 2
ن م
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Danial Esmaeilifar 62' (هدف عكسي)محمد النخلي 72'
(ش١ 0-0) (ن م 0-2)

برسبوليس v النصرالنتائج والإحصائيات,