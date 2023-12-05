دوري أبطال آسيا النخبة
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1 - 2
ن م
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Shahab Zahedi 7'
محمد منتاري 9'Michael Olunga 83'
(ش١ 1-1) (ن م 1-2)

برسبوليس v الدحيلالنتائج والإحصائيات,