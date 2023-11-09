Conference League
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2 - 3
ن م
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Jason Dadi Svanthorsson 16', 18'
Gift Orban 6', 54' (جزاء), 69'
(ش١ 2-1) (ن م 2-3)

برايدابليك v جينتالنتائج والإحصائيات,