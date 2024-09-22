الدوري الإنجليزي الممتاز
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2 - 2
ن م
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J. Hinshelwood 42'داني ويلبيك 45'
كريس وود 13' (جزاء)R. Sosa 70'
(ش١ 2-1) (ن م 2-2)

برايتون v نوتنجهام فوريستالنتائج والإحصائيات,