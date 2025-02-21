الدوري المصري الممتاز
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2 - 2
ن م
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H. Reyad 9'A. Farouk 87'
H. Mohamed 45'عمرو جمال 90'
(ش١ 1-1) (ن م 2-2)

بتروجيت v الحدودالنتائج والإحصائيات,

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