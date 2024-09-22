الدوري الألماني
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4 - 3
ن م
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فلوريان فيرتس 14'جوناثان تاه 32'P. Hincapie 48'V. Boniface 90' + 3'
N. Mukiele 5' (هدف عكسي)S. Bornauw 37'M. Svanberg 45' + 1'
(ش١ 2-3) (ن م 4-3)

باير ليفركوزن v فولفسبورجالنتائج والإحصائيات,