الدوري الأوروبي
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5 - 1
ن م
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فلوريان فيرتس 6'اليخاندرو جريمالدو 29', 55'Victor Okoh Boniface 36'Edmond Tapsoba 57'
Tural Bayramov 16' (جزاء)
(ش١ 3-1) (ن م 5-1)

باير ليفركوزن v إف ك كاراباكالنتائج والإحصائيات,