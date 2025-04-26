الدوري الألماني الدرجة الأولى
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3 - 0
انتهت
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ليروي ساني 27'ميكايل أوليسيه 40'إيريك ديي 84'
(½ 2-0) (انتهت 3-0)

بايرن ميونخ ضد ماينتسالنتائج والإحصائيات,