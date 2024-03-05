دوري أبطال أوروبا
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3 - 0مجم 3 - 1
ن م
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هاري كين 38', 66'توماس مولر 45' + 2'
(ش١ 2-0) (ن م 3-0)

بايرن ميونخ v لاتسيوالنتائج والإحصائيات,