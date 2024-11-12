دوري أبطال أوروبا
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3 - 0
ن م
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P. Harder 10'G. Gwinn 17' (جزاء)S. Zadrazil 90' + 2'
(ش١ 2-0) (ن م 3-0)

بايرن ميونخ للسيدات v فاليرينجاالنتائج والإحصائيات,