دوري أبطال أوروبا
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2 - 2
ن م
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G. Gwinn 36'S. Lohmann 75'
T. Chawinga 73'G. Stanway 88' (هدف عكسي)
(ش١ 1-0) (ن م 2-2)

بايرن ميونخ للسيدات v باريس سان جيرمان للسيداتالنتائج والإحصائيات,