Conference League
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4 - 2
ن م
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ماغوميد أوزدويف 37'Giannis Konstantelias 47'جونا تويفيو 53' (هدف عكسي)Thomas Murg 85'
Bojan Radulovic 6'بيرباريم هيتيماي 90' + 2' (جزاء)
(ش١ 1-1) (ن م 4-2)

باوك سالونيكي v هيلسينكيالنتائج والإحصائيات,