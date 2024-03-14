Conference League
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5 - 1مجم 5 - 3
ن م
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عبد الرحمان بابا 27'Petar Sucic 33' (هدف عكسي)براندون 42'Konstantinos Koulierakis 72'أندريجا زيفكوفيتش 88' (جزاء)
Arber Hoxha 49'
(ش١ 3-0) (ن م 5-1)

باوك سالونيكي v دينامو زاغربالنتائج والإحصائيات,