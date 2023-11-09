Conference League
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2 - 2
ن م
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بارسيلوس فريدا تايسون 23'مبوانا ساماتا 67'
Duk 14'جايمي ماكغراث 70'
(ش١ 1-1) (ن م 2-2)

باوك سالونيكي v أبردينالنتائج والإحصائيات,