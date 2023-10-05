Conference League
team-logo
2 - 1
ن م
team-logo
أندريجا زيفكوفيتش 28'Konstantinos Koulierakis 90' + 2'
Omar Marmoush 68'
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

باوك سالونيكي v آينتراخت فرانكفورتالنتائج والإحصائيات,