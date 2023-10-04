دوري أبطال آسيا النخبة
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3 - 2
ن م
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Rungrath Poomchantuek 26'Hyun-Beom Ahn 58' (هدف عكسي)Willen 82'
Tossawat Limwanasthien 19' (هدف عكسي)Seon-Min Moon 88'
(ش١ 1-1) (ن م 3-2)

بانكوك يونايتد v جيونبك هيونداي موتورزالنتائج والإحصائيات,