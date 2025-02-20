دوري المؤتمر الأوروبي
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2 - 0المجموع 3 - 2
انتهت
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فيليب ملادينوفيتش 70'Tete 90' + 5'
(½ 0-0) (انتهت 2-0)

باناثينايكوس ضد فايكينجورالنتائج والإحصائيات,