دوري المؤتمر الأوروبي
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1 - 4
انتهت
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فاكوندو بيليستري 69'
جواو فيليكس 22', 55'ميخايلو مودريك 49'كريستوفر نكونكو 59' (ضربة جزاء)
(½ 0-1) (انتهت 1-4)

باناثينايكوس ضد تشيلسيالنتائج والإحصائيات,