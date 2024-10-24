Conference League
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1 - 4
ن م
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F. Pellistri 69'
جواو فيليكس 22', 55'M. Mudryk 49'C. Nkunku 59' (جزاء)
(ش١ 0-1) (ن م 1-4)

باناثينايكوس v تشلسيالنتائج والإحصائيات,