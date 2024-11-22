الدوري الفرنسي
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3 - 0
ن م
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جواو نيفيس 35'L. Beraldo 84'فيتينيا 90' + 1'
(ش١ 1-0) (ن م 3-0)

باريس سان جيرمان v تولوزالنتائج والإحصائيات,