الدوري الإيطالي
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2 - 1
ن م
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Hernani 56' (جزاء)L. Valenti 90' + 8'
P. Pereira 85'
(ش١ 0-0) (ن م 2-1)

بارما v مونزاالنتائج والإحصائيات,