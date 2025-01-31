الدوري الإيطالي
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1 - 3
ن م
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E. Valeri 34' (جزاء)
N. Krstovic 36'S. Pierotti 63', 90' + 3'
(ش١ 1-1) (ن م 1-3)

بارما v ليتشيالنتائج والإحصائيات,