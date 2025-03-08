الدوري الإيطالي
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2 - 2
ن م
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M. Pellegrino 60', 82'
E. Elmas 19'تشي أدامز 72'
(ش١ 0-1) (ن م 2-2)

بارما v تورينوالنتائج والإحصائيات,