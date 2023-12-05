دوري أبطال آسيا النخبة
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1 - 4
ن م
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Khozhimat Erkinov 10'
Fashion Sakala 40', 90' + 4'Sultan Mandash 46'Henry Onyekuru 85'
(ش١ 1-1) (ن م 1-4)

باختاكور v الفيحاءالنتائج والإحصائيات,